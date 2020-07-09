Büyükada'da orman yangını Büyükada'da orman yangını Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Büyükada'da orman yangını

İSTANBUL - Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ediyor.

Büyükada ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına orman ekipleri, itfaiye ve helikopter müdahale etti. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alını. Ormanda soğutma çalışmaları devam ederken vatandaşlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: İHA