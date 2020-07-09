Büyükada'da orman yangını
Büyükada'da orman yangını Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı.
09.07.2020 03:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:46
Büyükada'da orman yangını
İSTANBUL - Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ediyor.
Büyükada ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına orman ekipleri, itfaiye ve helikopter müdahale etti. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alını. Ormanda soğutma çalışmaları devam ederken vatandaşlarda söndürme çalışmalarına katıldı.
Kaynak: İHA