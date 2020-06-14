Büyükada'da normalleşmeyle birlikte hafta sonu yoğunluğu
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Büyükada'da normalleşmeyle birlikte hafta sonu yoğunluğu

Normalleşme süreci kapsamında giriş çıkışların açıldığı Büyükada ziyaretçi akınına uğradı.

Büyükada'da normalleşmeyle birlikte hafta sonu yoğunluğu
14.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:01

Normalleşme süreci kapsamında giriş çıkışların açıldığı Büyükada ziyaretçi akınına uğradı. Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sessizliğe bürünen Büyükada'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle giriş-çıkışların durdurulduğu ve yeni normal hayatla birlikte geçişlerin açıldığı Büyükada, ziyaretçi akınına uğradı. Giriş çıkışların kapatıldığı dönemde sessizliğe bürünen Adalar'da hafta sonu yoğunluğu oluştu. Hava sıcaklıklarını fırsat bilerek hafta sonu tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar iskeleye koştu. Arkadaşları, ailesi, akrabalarıyla birlikte adaya gelen vatandaşlardan bazıları bisiklet sürerken bazıları adayı gezdi. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettikleri görüldü.

"Adaya insan akını sürecek"

Özcan Doğan isimli bir ada sakini, "İster istemez bir yoğunluk olacak. Pandemi sürecinden önce Adalar'da yaz sezonunda yürüyecek yer bulamazdık yolda. Pandemi sürecinde yoğunluk azaldı. 31 Mayıs'tan sonra işletmeler yavaş yavaş açılmaya başladı. Yazlıkçılar geldi, günübirlikçiler var. Bu sene farklı olarak yurt dışından gelen misafirlerimiz yok. Ada yeni açıldığı için bundan sonra adaya insan akınının süreceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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