Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası kesildi

Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası kesildi
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Büyükada'da kulaklarını kestiği iki köpeği dövüştüren kişiye, 4 bin 500 lira para cezası verildi.

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Büyükada'da kulaklarını kestiği iki köpeği dövüştüren kişiye, 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta iki köpeğin kulakları kesilerek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Büyükada'daki ormanlık alanda ağaçlara bağlanmış halde bulunan iki köpek, Maden Mahallesi'ndeki barınakta muhafaza altına alındı.

Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen Ramazan A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Ramazan A. hakkında daha önce de benzer konudan işlem yapıldığı öğrenildi.

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AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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