BÜYÜKADA'DA İSPARK'A AİT AHIR DA TEMİZLENİYOR
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BÜYÜKADA'DA İSPARK'A AİT AHIR DA TEMİZLENİYOR

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı.

21.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:47
BÜYÜKADA'DA İSPARK'A AİT AHIR DA TEMİZLENİYOR
'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı. Öğle saatlerinde ahıra gelen ekipler ahırın dış bölümünü temizlemeye başladı. Ruam hastalığı sonrası İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte atlar ahırlara çekilirken, kaçak ahırların tespit edilip yıkılması bekleniyor. 

Görüntü Dökümü 

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-Ekiplerin temizlik çalışması-İSPARK ahırından genel görüntüler-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler  

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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