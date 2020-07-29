BÜYÜKADA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI - 2
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BÜYÜKADA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI - 2

(Havadan görüntülerle) BÜYÜKADA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI-ADA SAKİNLERİNİN DUBA TEPKİSİ...Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ - Anıl UÇAN İSTANBUL, (DHA) - ADALAR'da kullanılacak elektrikli araçların deneme seferleri başladı.

29.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:16

(Havadan görüntülerle) BÜYÜKADA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

-ADA SAKİNLERİNİN DUBA TEPKİSİ...

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ - Anıl UÇAN İSTANBUL, (DHA) - ADALAR'da kullanılacak elektrikli araçların deneme seferleri başladı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek elektrikli araçların birkaç gün içinde yolcu taşımaya başlayacağı öğrenilirken, araçlar şu an Büyükada'daki otoparkta bekletiliyor.

Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirildi. Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu. Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

ADA SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Büyükada sakinleri yerleştirilen dubaların görsel açıdan kötü olduğunu ifade ederek itfaiye, çöp kamyonu gibi araçların yolu kullanmakta zorlanacağını belirtti. Büyükada'da yaşayan Mustafa Kuriş, Ben elektrikli araçları beğenmiyorum. 70 senedir adada yaşıyorum. Faytoncular eskiden aile babalarıydı. Araçlara binildiğinde pırıl pırıldı. Akülü faytonlar olmalıydı. Onlardan olsaydı bu araçlardan daha güzel. Böyle bir yol olabilir mi İtfaiye buradan nasıl geçecek Bu dubaların çoğunu kıracak diye konuştu.

Turan Yiner adlı vatandaş, Dubalar yanlış oldu. Bir yangın olsa buradan itfaiye nasıl geçecek Zor geçer. Çöp kamyonları da geçemiyor ifadelerini kullandı.

KARABORSA TAŞIMACILIK ÇIKTI

Elektrik araçların hizmet için geç kaldığını ifade Büyükada sakini Sarettin Özbadur, Bizim bebeğimiz de var. Dört aydan beri alışveriş yapamıyoruz. Karaborsa taşımacılık çıktı. Herkes istediği gibi faytonun gittiği yerlere 70 liraya gidiyorlar. Bu araçlar bu durumu kurtaracak diye düşünüyorum. Bizim için iyi bir şey oldu diye konuştu.

12 LİRA OLMASI FAZLA BENCE

Büyükada'ya gezmeye gelen Barış Çırpıcı, Motor sesinin olması sıkıntı. Elektrikli araç da olsa gelirken sesini duyuyorsunuz. Atlar buranın bir tarihiydi. Ama atlara yapılan işkence de ayrı bir sıkıntıydı. Bence araçlar adayı bozar. Daha küçük olması gerekiyordu. Büyük araçların buradan geçmesi sıkıntı yaratır. Adalara çok fazla ziyaretçi var. İstanbul'un nüfusu da artıyor. 12 lira olması fazla bence. Daha aşağıda tutabilirler ifadelerini kullandı.

BÜYÜKADA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI - 2

Kaynak: DHA

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