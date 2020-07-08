Büyükada'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Büyükada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Büyükada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Büyükada'da bulunan İsa Tepesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA