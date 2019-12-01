Büyükada'da bisiklet hırsızına yapılan operasyon kamerada
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Büyükada'da bisiklet hırsızına yapılan operasyon kamerada

Büyükada'da bisiklet hırsızına operayon düzenlendi.

01.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:18
Büyükada'da bisiklet hırsızına yapılan operasyon kamerada

Büyükada'da bisiklet hırsızına operayon düzenlendi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Büyükada'da 3 farklı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini incekeyen polis ekipleri bisikletleri çalan kişinin Özcan A. (20) olduğunu belirledi. 19 Kasım'da yapılan operasyonda Özcan A. yakalanarak gözaltına alındı. Operayon yapılan evde yapılan aramalarda 4 tane bisiklet ele geçirildi. Bisikletler daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka götürüldü. Özcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı operayon kameraya yansırken, görüntülerde bir odada bisikletlerin bulunduğu anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Büyükada'da bisiklet hırsızına yapılan operasyon kamerada
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