Büyükada'da başıboş at genç kızı ezdi
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Büyükada'da başıboş at genç kızı ezdi

Büyükada'da hafta sonu gezmeye giden bir genç kız hayatının şokunu yaşadı.

16.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:42
Büyükada'da başıboş at genç kızı ezdi

Büyükada'da hafta sonu gezmeye giden bir genç kız hayatının şokunu yaşadı. Başıboş bir at genç kızı ezdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı.


Olay önceki gün Büyükada'da meydana geldi. Adaya gezmeye giden genç bir kız başıboş olarak gezen atın ezmesiyle yaralandı. Yaralı genç kıza ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Ardından genç kız deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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