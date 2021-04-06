Büyükada'da atların hapsedildiği iddia eden grup eylem yaptı: Atlar 15 aydır buradan çıkmadılar

BÜYÜKADA'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İSPARK ahırlarındaki atların hapsedildiği ve ölümlerin yaşandığı gerekçesiyle eylem yapıldı.

BÜYÜKADA'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İSPARK ahırlarındaki atların hapsedildiği ve ölümlerin yaşandığı gerekçesiyle eylem yapıldı. Adaların Atları Platformu gönüllüsü Dolunay Varol, "Büyükada İBB İSPARK ahırlarında 100-130 civarı at bizden ve bahardan uzak, hapis hayatı yaşıyor. Oysa 2019'un sonunda Adalar'da 1700 civarında at yaşıyordu" dedi.

Büyükada'da İBB İSPARK ahırının önünde toplanan grup, "Atlar neden hapis?", "1 yılda 708 at hapislikten, hareketsizlikten, ilgisizlikten artık yaşamıyor", "Burası İBB Özgür At Hapishanesi" yazılı pankartlar açtı. Atların ahırlardan dışarı çıkarılmadığı ve serbestçe dolaşamadığı için öldüğünü ileri süren grup, atların ahırlardan dışarı çıkarılıp sağlıklı doğal ortamda gezdirilmelerini talep etti.

"İSPARK AHIRLARINDA 100 - 130 CİVARI AT BİZDEN VE BAHARDAN UZAK, HAPİS HAYATI YAŞIYOR"

Adaların Atları Platformu adına basın açıklaması yapan Dolunay Varol, "Şubat 2020'de Adalar ilçesindeki atların neredeyse tamamını satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu atların çok mutlu ve özgür olduğu şeklinde yayınlar yapıyor ve yaptırıyor. Oysa atların durumunu sürekli olarak yerinde takip eden bizler, atların büyük bölümünün Büyükada'daki İBB İSPARK ahırından dışarıya çıkarılmadığını biliyoruz. Çok sayıda atın bu nedenle öldüğüne tanığız. Büyükada İBB İSPARK ahırlarında 100 - 130 civarı at bizden ve bahardan uzak, hapis hayatı yaşıyor. Oysa 2019'un sonunda Adalar'da 1.700 civarında at yaşıyordu. İBB bu atların toplam 1.179'unu satın aldığını açıkladı. Aldığı atların 860'ını ada dışına gönderdi" dedi. "ADALAR'DA RUAM HASTALIĞI YOK"Atların ahırlardan çıkarılmamak için hiçbir sebep olmadığını vurgulayan Varol, "2019'un sonunda ruam hastalığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği'nin koyduğu karantina toplam 6 ay sürdü. Bu yasaklar nedeniyle atlar ahırdan çıkarılamıyordu ama karantina Haziran 2020'de bitti. Şu anda Adalar'da ruam hastalığı yok. Atların ahırdan dışarı çıkarılmasının önünde hiçbir engel yok. Sadece, İBB görevlileri onları çıkarmadığı için içerideler" diye konuştu. Varol, "Atları kamu adına satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bir defa daha, atlara ve bizlere karşı sorumluğunu layıkıyla yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

"HAYVANLAR KAPANINCA DEPRESYON GEÇİRDİ. DİRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"Fayton sahibi Şahin Tuntel, atlarını İBB'ye satmadığını ve faytonların yasaklandığından beri direnişini dürdüğünü belirtti. Ada'da 30 yıldır yaşadığını söyleyen Tuntel, "Biz kendi mesleğimizi işimizi yapmak istiyoruz. Bu atlar faytonla sürekli hareket halindeydi. Şu an hayvanlar kapanınca depresyon geçirdi. Direnmeye çalışıyoruz. Fayton barınakları yapıldığında atlarımızı burada yaşatıyorduk" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı