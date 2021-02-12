Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
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Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı

12.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:43
Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı

BÜYÜKADA'da 3 katlı ahşap bina alev alev yandı.

BÜYÜKADA'da 3 katlı ahşap bina alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük çapta hasar oluştu.

Büyükada, Çınar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatısında dün akşam saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiyenin uzun süre süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta hasar oluştu.


Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı
Büyükada'da 3 katlı bina alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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