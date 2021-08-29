Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığını bildirdi.
KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği belirtildi.
Paylaşımda, şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu