Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi
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Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi

Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığını bildirdi.

KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıranın, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği belirtildi.

Paylaşımda, şamandıranın Tuzla DLH Limanı'na emniyetle bağlandığı kaydedildi.

Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Büyükada açıklarında sürüklenen şamandıra Tuzla Limanı'na çekildi - Haberler
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