Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
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Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı

Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Karasu'da da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Karasu'da da coşkuyla kutlandı. Karasu Kaymakamlığı'nda düzenlenen programın ardından şehit mezarları ziyaret edildi, dualar okundu.

Büyük taarruzun zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Karasu Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen tören ile kutlandı. Zaferin 99. yılı kutlamaları Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başladı. Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkan Vekili Sabri Aslanbay, çelenklerini Atatürk anıtına sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Asteğmen Murat Karadaşlı yaptı.

Konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini arz eden büyük zaferin 99. yıldönümünü kutlamanın haklı gururu içerisindeyiz" diyen Karadaşlı, "30 Ağustos 1922 günü, hür ve bağımsız yaşamanın yolunun açıldığı bir gündür" ifadelerine yer vererek büyük zaferin önemine vurgu yaptı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün gerçekleştirilmesinin ardından Karasu Merkez Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi. İlçe protokolünün Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz, Komiser İsmail Canavar ve İpsiz Recep'in kabri başında dua etmesiyle program sona erdi. - SAKARYA

Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Karasu'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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