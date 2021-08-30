Büyük Zaferin 99. Yıl Dönümü Van'da Coşkuyla Kutlandı

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Van Valiliği önünde başlayan törende Vali Mehmet Bilmez Atatürk Anıtına Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelengini, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu garnizon komutanlığı çelengini bıraktı.

Çelenk sunum töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla son buldu.

Çelenk töreni sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabul edilmesinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ve misafirler tören alanındaki yerlerini aldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, tören aracıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tören birlikleri, vatandaşlar ve misafirleri selamlayarak bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kutlamalar kapsamında Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bando ekibi marşlar çalarak katılanlara güzel anlar yaşattı.

Etkinlikler kapsamında günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunup, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Tören, askeri birlikler ve gazilerin yanı sıra resmi kurum araçlarının tören geçişiyle son buldu. Törene, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, akşam Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Kaynak: Habermetre