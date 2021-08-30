Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi

Denizde düzenlenen kortej Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.