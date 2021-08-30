Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Denizde düzenlenen kortej Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.

Denizde düzenlenen kortej

Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej

Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.

Kaleiçi Yat Limanından başlayan ve Konyaaltı Varyantı bölgesinden dönülerek sona eren kortej, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cristiano Arda Turan Mame Thiam Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:33:00. #1.15#

title