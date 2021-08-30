Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi
Denizde düzenlenen kortej Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.
Denizde düzenlenen kortej
Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej
Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.
Kaleiçi Yat Limanından başlayan ve Konyaaltı Varyantı bölgesinden dönülerek sona eren kortej, vatandaşlardan da ilgi gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş