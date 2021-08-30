Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü
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Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Tören alanı Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar Törene katılan öğrenciler Merter takımının gösterisi Geçit töreni Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören alanı

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar

Törene katılan öğrenciler

Merter takımının gösterisi

Geçit töreni Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burdur'daki tören, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Arslantaş'ın Valilikte bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Gazi Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende bayrama katılan askerlerin, öğrenci ve halkın bayramı kutlandı.

Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu program askerlerin, öğrencilerin ve zırhlı askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü
Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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