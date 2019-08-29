Büyük Zaferin 97. yıl dönümü

29.08.2019 19:58

Türkiye'nin Nur Sultan ve Cakarta büyükelçilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde elçilik binasında düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, çeşitli kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Uyanık, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Türk milleti, şanlı ordumuz, bu tür istila ve işgal girişimlerine asla müsaade etmeyeceğini 15 temmuz 2016 günü hain terör örgütü FETÖ'nün darbe kalkışmasını kararlı şekilde önleyerek bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Uyanık, büyük zaferi kardeş Kazakistan'da kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Kazakistan'ı 30 Ağustos Anayasa Günü münasebetiyle kutladı.

Türkiye'nin stratejik ortağı Kazakistan ile ilişkilerin her alanda güçlendiğinin altını çizen Uyanık, iki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey temas sıklığının bunun somut göstergesi olduğunu söyledi.

Uyanık, "Dostluğa dayalı ilişkilerimiz yüksek iş birliği potansiyeli bulunan ticaret, yatırım, müteahhitlik, altyapı, ulaştırma, lojistik ve savunma sanayi alanlarında hızla gelişmektedir." dedi.

Büyükelçi Uyanık, "Büyük zaferi canları ve kanlarıyla bize kazandıran ve vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna çekinmeden hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi bur kere daha rahmet ve minnetle anıyor kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cakarta'daki 30 Ağustos resepsiyonu

Endonezya'da Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Cakarta'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, ülkede yerleşik Türk vatandaşları ve Endonezyalı davetliler katıldı.

Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, iki ülke marşlarının seslendirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan büyük zaferin öneminde değindi.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" özdeyişinin Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının temeli olduğunu vurgulayan Kılıç, bölgesinde ve uluslararası alanda teröre karşı mücadele veren Türkiye'nin, NATO'nun da önde gelen müttefikleri arasında olduğunu ifade etti.

Kılıç, günümüzde Türkiye'nin tasarladığı ve geliştirdiği kendi tank, silah, denizaltı, gemi ve insansız hava araçlarını üretmekle kalmadığını ayrıca teknolojisini ve ürünlerini dost ve kardeş ülkeler ile paylaştığını kaydetti.



Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sinevizyon gösterisinin de yapıldığı resepsiyonda konuklara Türk yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA