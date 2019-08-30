Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

30.08.2019 20:33

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Bursa'da kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Vali Yakup Canbolat, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Osmangazi ve Nilüfer belediyelerinin halk oyunları ekiplerince gösteriler sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterileri sonrası Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri şiirler okudu.

Resmi geçit töreniyle tamamlanan programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çakacak'ın kutlamaları Valilik binasında kabulünün ardından etkinlikler Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Burada Çakacak, Gülan ve Büyükerşen, tören aracından askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Aksöz'ün konuşması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Valilik binasındaki törende ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Kuvayi Milliye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere, Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

TSK adına konuşmanın Öğretmen Albay Celal Çınar tarafından yapılmasının ve şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Valilikte tebrikleri kabul etti, ardından, Kordon Boyu'ndaki törenlere geçildi.

Protokol üyeleri, törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından TSK adına konuşmayı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında görevli Binbaşı Anıl Yeşilyuva yaptı.

Resmi geçit törenini müteakip Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botlarının gösterisine yer verildi.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki törende, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Vali Toraman, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Ali Eratik'in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Küre Mehteran Takımı'nın gösterisi sonrası Zafer Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Resmi geçit töreninin ardından Vali Şentürk, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Tuğgeneral Bulut, Belediye Başkanı Şahin ile Üsteğmen Eratik, şehitlikte şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Tören mangası tarafından saygı atışıyla süren tören, Şentürk'ün şehitlik defterini imzalamasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA