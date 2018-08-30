Büyük Zaferin 96. Yılı Kutlanıyor

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini teriyle, kanıyla, bileğinin hakkıyla kazandığının, bu hakkın hiçbir kimseye yedirilmeyeceğinin dünyaya birinci elden ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Kılavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ağustos ayının Türk milleti için şan, şeref ve zafer ayı olduğunu, Malazgirt'ten Mohaç'a, Çaldıran'dan Dumlupınar'a kadar yaşanan birçok zaferin bu ay tecelli ettiğini belirtti.

Bu günün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan İstiklal Harbi'nin zafer tacı, şeref vesikası olduğunu vurgulayan Kılavuz, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini teriyle, kanıyla, bileğinin hakkıyla kazandığının, bu hakkın hiçbir kimseye yedirilmeyeceğinin dünyaya birinci elden ilanıdır.

30 Ağustos, Türkiye'yi sömürmeye ve bu topraklar üzerinde farklı devletler kurmaya yönelik emperyalist hesapların, şanlı Mehmetçiklerimizin çelikleşmiş iradesi karşısında Dumlupınar'da bozulduğu gündür. 30 Ağustos ruhu, o kutlu günün şuuru, ilk günkü canlılığıyla bir meşale gibi yüreklerimizde yanmakta, yolumuzu aydınlatmaktadır. 30 Ağustos'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."