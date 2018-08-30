Büyük Zaferin 96. Yılı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96'ncı yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenle kutlandı. Büyük zaferin coşkusunun yaşandığı ilk tören, saat 11.00'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İnegöl Kaymakam Vekili, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, siyasi parti Başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği üyesi Gaziler ile ilçe protokolünün katıldığı törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Ömer Yıldız yaptı.

ŞİİRLER OKUNDU

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam eden törenin ilk bölümü burada son buldu.

Anıttaki törenin ardından Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Alper Taban saat 12.00'da Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.