Büyük Zaferimizin 99. Yılı Kutlu Olsun
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Büyük Zaferimizin 99. Yılı Kutlu Olsun

Büyük Zaferimizin 99. Yılı Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlandırılan en büyük zaferinin 99. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlandırılan en büyük zaferinin 99. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kaynak: Habermetre

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