Büyük Zafer'in yıl dönümünde milli mücadele topraklarında pedal çevirdiler
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Büyük Zafer'in yıl dönümünde milli mücadele topraklarında pedal çevirdiler

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir grup bisikletli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Mücadele topraklarında pedal çevirdi.

30.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:42

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir grup bisikletli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Mücadele topraklarında pedal çevirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Demirci'nin Kurtuluş Günü ve Demirci Akıncıları Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen "Bisiklet Hayattır Grubu"na mensup yaklaşık 100 bisikletçi, önce ilçe merkezinde tur attı daha sonra milli mücadelenin gerçekleştirildiği topraklarda pedal çevirdi.

Demirci Akıncıları Anıtı'nda, Belediye Başkanı Selami Selçuk, katılımcılara, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncılarının bölgede verdiği mücadeleleri anlattı.

Bisikletçiler daha sonra 1590 rakımlı Hışır Kaya mevkisine doğru 18 kilometre pedal çevirdi.

Bisikletçilere dağ yolunda Demirci Belediyesine ait 2 araç da su ve meşrubat takviyesi yaptı.

Bisikletçilerin zorlu parkuruna, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan ve ilçe protokolü pedal çevirerek katıldı.

Kaymakam Kaya, ecdadı hatırlamak ve 98 yıl önce bu topraklarda verilen mücadeleyi anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kaya, "O dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın görev yaptığı ilçede olmak, onların düşmana karşı mücadele ettiği topraklarda olmak gurur verici " dedi.

Belediye Başkanı Selçuk ise gelecek yıl bisikletçilerle bu topraklarda kamp yaparak milli bilinçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bisiklet Hayattır Grubu Başkanı Timur Bozkurt da İzmir ve Manisa'dan 100'e yakın bisikletçinin etkinliğe katıldığını belirterek "Milli mücadele kahramanımız Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve mücadelede bu yolları atları ile geçen şehitlerimizin ruhuna, onuruna pedal çevirdik. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Büyük Zafer'in yıl dönümünde milli mücadele topraklarında pedal çevirdiler

Kaynak: AA

Manşet

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