Büyük Zafer'in 99. Yılı Gururla Kutlandı
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Büyük Zafer'in 99. Yılı Gururla Kutlandı

Büyük Zafer'in 99. Yılı Gururla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık ettiği, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zaferi, Afyonkarahisar ve Kütahya Valiliklerinin ortaklaşa düzenlediği törenle Kütahya Zafertepe Zafer Abidesi'nde coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık ettiği, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zaferi, Afyonkarahisar ve Kütahya Valiliklerinin ortaklaşa düzenlediği törenle Kütahya Zafertepe Zafer Abidesi'nde coşkuyla kutlandı.

Zafertepeçalköy'deki kutlamalar Zafer Abidesi'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Abidesi'ne çelenk sundu.

Çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Bayrağın göndere çekilmesi ve Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz'ün konuşmasının ardından bir subay araziyi tanıtıp, harekatı anlattı. Ardından binlerce gencin katılımıyla "Büyük Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Binlerce gençle birlikte tören alanına gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Gökmen Çiçek, Vali Ali Çelik, milletvekilleri ve protokol üyeleri Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununu izledi.

Törende; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından tören birlikleri denetlenerek, vatandaşların bayramının kutlanmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, akabinde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat'ın konuşmasının ardından Kütahya Valisi Ali Çelik konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 30 Ağustos Büyük Zafer Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

Şiirlerin ve türkülerin seslendirildiği kutlama töreni SOLOTÜRK gösterisiyle devam etti. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri törenin ardından Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Dumlupınar ilçesine geçen Bakan Varank, şehitlikte dua ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: Habermetre

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