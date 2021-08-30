Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı.

Şengörür mesajında, 30 Ağustos zaferinin tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Her türlü yoksulluğa ve imkansızlıklara rağmen, milletin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu ve insanüstü mücadelenin sonucunda kazanılmış bir zafer olduğunu aktaran Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, aziz Türk milletinin sarsılmaz azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve şerefli bir şekilde yaşayacağını tüm dünyaya duyurmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensupları ve aziz Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu mukaddes zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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