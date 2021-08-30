Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay

Hatay'da, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törende şeref defterini imzalayan Vali Doğan, daha sonra makamında Albay Çağan ve Başkan Savaş ile tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Osmaniye'de kutlama töreni Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un anlam ve öneminden bahsetti.

Yılmaz, ağustosun, tarihe zaferler ayı olarak geçtiğini vurgulayarak, "Ne geçmişte bu toprakların işgal edilmesine izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bu vatan bizim ve onu sonsuza dek koruyup yaşatmaya ant içmişiz." ifadelerini kullandı.

Valilikte tebriklerin kabul edilmesinin ardından, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda mehteran konseri, halk oyunu gösterisi ve geçit töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak