Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Tören birliğinin alana gelişi Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıı Törene katılan vatandaşlar Kortej geçişi BOLU - Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören birliğinin alana gelişi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıı

Törene katılan vatandaşlar

Kortej geçişi BOLU - Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bolu'da Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından başlayan etkinlikler, kent Meydanı'nda hazırlanan tören alanında devam etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, tören arabası üzerinde kutlama programına katılanları selamladı.

Vatandaşların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Bolu Belediyesi Orkestrası marşlarıyla eşlik etti.

Günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirilen konuşmanın ardından Bolu 2. Komando Tugay Komutanılığı'nda görevli komandolar, gaziler ile kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kurumları temsil eden araç kortejleri protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder