Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Tören birliğinin alana gelişi Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıı Törene katılan vatandaşlar Kortej geçişi BOLU - Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören birliğinin alana gelişi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıı

Törene katılan vatandaşlar

Kortej geçişi BOLU - Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bolu'da Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından başlayan etkinlikler, kent Meydanı'nda hazırlanan tören alanında devam etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, tören arabası üzerinde kutlama programına katılanları selamladı.

Vatandaşların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Bolu Belediyesi Orkestrası marşlarıyla eşlik etti.

Günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirilen konuşmanın ardından Bolu 2. Komando Tugay Komutanılığı'nda görevli komandolar, gaziler ile kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kurumları temsil eden araç kortejleri protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Neşet Ertaş Hande Erçel
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:55:30. #1.15#

title