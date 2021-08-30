Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü Kızılcahamam'da kutlandı

Kızılcahamam ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kızılcahamam ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Komutanı Uğur Dilek, Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan