Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konserler düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konserler düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Etkinliğe katılanlar, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sonrası konser ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Marmaris

Marmaris'te de belediye tarafından fener alayı düzenlendi. Atatürk Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar söyleyerek yürüdü.

Fener alayına ilçede başka bir etkinlik için bulunan Bulgaristan Dans Topluluğu da kendi ülke bayrakları ve Türk bayrakları ile katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinlikte yaptığı konuşmada Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe minnetle, sevgiyle, saygıyla hiç durmadan yürüdüklerini söyledi.

Kutlamalar kapsamında, Aksaz Deniz Üssü Askeri Bandosu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Berkay da Atatürk Meydanı'nda konser verdi.

Bodrum

Bodrum ilçesinde belediye tarafından halk konseri düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde, gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, milli mücadele sürecini anlatarak, vatanı aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile Özgür Kıyat ve yöresel sanatçı Ender Kasal'ın sahne aldığı konser programında Karya Çiçekleri grubu halk oyunları gösterisi sundu.

Vatandaşlar ellerinde bayraklarla şarkılara ve marşlara eşlik etti.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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