Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Ağrı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağrı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağrı'da ise Abide Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Osman Varol ve beraberindekiler, alanda bulunan Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakarak dua etti.

Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrası, tören programı Adalet Sarayı önünde devam etti.

Törende Vali Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın ve Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, asker, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreninin ardından Vali Varol ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez