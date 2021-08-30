Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Merkez Komutanı Topçu Binbaşı Zekeriya Tosunoğlu,30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi.

Ardından program, Vali İlker Gündüz'ün tebrikleri kabul etmesi ve Garnizon Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ile sona erdi.

Törene; törene Garnizon komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve kamu kurumu müdürleri katıldı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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