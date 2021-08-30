Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Tören alanı Vali Recep Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması İstiklal Marşı'nın okunması Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya'nın konuşması Mehteran gösterisi Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi KİLİS - Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.

Tören alanı

Vali Recep Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

İstiklal Marşı'nın okunması

Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya'nın konuşması

Mehteran gösterisi

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi KİLİS - Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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