Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Tören alanı Vali Recep Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması İstiklal Marşı'nın okunması Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya'nın konuşması Mehteran gösterisi Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi KİLİS - Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.
Tören alanı
Vali Recep Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması
İstiklal Marşı'nın okunması
Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya'nın konuşması
Mehteran gösterisi
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi KİLİS - Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz