Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılanlar, daha sonra İstanbul Valiliği'ne geçti.

Sırasıyla 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu.

Valilikte düzenlenen programa siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer ile azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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