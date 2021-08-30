Büyük Zafer'in 99'uncu Yılı Kutlandı

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Manisa'da gerçekleştirilen programlarla kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Manisa'da gerçekleştirilen programlarla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programlarda daha sonra Fatih Sergi Salonu'nda bulunan Atatürk fotoğrafları sergisi gezildi. Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği'nin de ziyaret edildiği kutlama programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açılan 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisi ziyaret edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 99'uncu yılında Manisa'da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programlarına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Daire Başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile askeri erkan katıldı.

Vali Karadeniz ve Başkan Ergün Tebrikleri Kabul Etti

Tören Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çelenk sunmasıyla başladı. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yüzbaşı Burçin Güngör yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Programda daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Akabinde halk oyunları gösterileri sergilendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Fatih Sergi Salonu'nda açılan Atatürk fotoğrafları sergisi ziyaret edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Şehitlerimizin Kabirlerine Karanfil Bırakıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları çerçevesinde protokol üyeleri Manisa Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların edildiği programda şehitlerimizin kabirlerine de karanfil bırakıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı Zafer Bayramı fotoğraf sergisi de açıldı. Sergiyi ziyaret eden protokol üyeleri Oda Başkanı Mehmet Yılmaz'dan bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre