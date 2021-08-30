Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Nevşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, Becel ve Savran vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Adem Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunu ekibi ve okçuların gösterisinin ardından program, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında, bomba arama, itaat ve terör operasyonu alanında eğitilen köpeklerin gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan