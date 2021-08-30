Büyük Zafer'in 99'ncu yıl dönümü

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kutlama Programı kapsamında Edirne Valiliği bahçesinde kabul töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan davetliler Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp tarafından karşılandı.

Davetlilerin bayramını kutlayan Vali Canalp, katılımcılarla sohbet etti.

Törene, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehit yakınları ve gaziler ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Öte yandan Edirne Belediyesi tarafından belediye bandosu eşliğinde fener alayı düzenlendi. Şükrüpaşa İlkokulu önünden Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'ndaki törenle son buldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyon düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan kalabalık, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Fener alayına Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da bayraklarla süslenen 25 tekneyle denizde tur attı.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli Valiliği'nce de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Polis sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile protokol üyeleri katıldı. Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin törende, tebrikleri kabul etti.

Bilgin, konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin dünyada her alanda sayılı ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Ayrıca Kırklareli Belediyesi tarafından da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda sanatçı Suavi konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar