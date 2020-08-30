Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu, kamu kurum müdürleri, güvenlik güçleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Öte yandan Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaretlerinde, dua edip, karanfil bıraktı.
Kaynak: AA