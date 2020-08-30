Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Aziz Atatürk, tarihe altın harflerle yazdığınız bu zafer milletimizin vatan ve bayrak aşkının ne kadar güçlü olduğunu göstermesinin yanı sıra esaret içerisinde yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan milletimiz, Malazgirt'ten bu yana Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vererek vatanına sahip çıkmıştır.

Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Tören alanında yer alan Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri ile içindeki Atatürk'ün bal mumundan heykeli ilgi çekti.

Vatandaşlar Atatürk heykeli ve temsili otomobiliyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA