Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Daha sonra Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Akın, şehitlik ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmetle, saygıyla yad ettiklerini söyledi.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA