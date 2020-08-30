Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yücel, 26 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesinin cumhuriyetin kuruluşunun en önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti.

O gün dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu'nun kahraman evlatlarının işgal kuvvetleri ve iş birlikçilerini vatan topraklarından attığını kaydeden Yücel, "30 Ağustos her türlü yokluk, imkansızlık ve vatan hainlerine rağmen 'her şey bitti' denildiği bir anda Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz liderliği ve milletin tek yumruk olarak işgalcilere ve iş birlikçilerine dur dedikleri gündür." dedi.

Törene, CHP İzmir milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA