Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Sivas'ın Şarkışla, Hafik, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
30.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:54

Sivas'ın Şarkışla, Hafik, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Asteğmen Tarkan Kahraman yaptı.

Tören, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dua edilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Hafik

Hafik ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde tören gerçekleştirildi. Kaymakam Hacı Kerim Meral ve Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Düzenlenen törenin ardından ilçe protokolü şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Suşehri

Suşehri ilçesinde Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ulaş

Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey çelenk sundu.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve kolluk güçleri katıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve ülkemizi yasa boğan Giresun'daki sel felaketi nedeniyle coşkulu bir şekilde kutlayamamanın hüznünü yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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