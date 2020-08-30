Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Gaziantep'in ilçelerinde de kutlandı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
30.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:28

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Gaziantep'in ilçelerinde de kutlandı.

Nizip ilçesindeki kutlamalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk anıtına çelenklerin sunulduğu programda, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Nizip Şehitliği ziyareti ve burada okunan dualarla son buldu.

İslahiye

İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda ise İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Hakan Tekdemir, İslahiye Belediye Başkanı Vekili İbrahim Gelebek, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı İslahiye Şehitliğinde yapılan duanın ardından sona erdi.

Program, yeni tip koronavirüs tedbirleri altında yapıldı.

Nurdağı

Nurdağı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen programda Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı Nurdağı Şehitliğinde yapılan duanın ardından sona erdi.

Araban

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı ise Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'nun Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ilçe protokolünün Araban Belediyesi mezarlığındaki şehitlik ziyaretinin ardından son buldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına da tören boyuncu dikkat edildi.

Kaynak: AA

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