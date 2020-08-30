Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Samsun, Tokat, Çorum, Sinop, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
30.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:28

Samsun, Tokat, Çorum, Sinop, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Aziz Atatürk, tarihe altın harflerle yazdığınız bu zafer milletimizin vatan ve bayrak aşkının ne kadar güçlü olduğunu göstermesinin yanı sıra esaret içerisinde yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan milletimiz, Malazgirt'ten bu yana Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vererek vatanına sahip çıkmıştır.

Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Tören alanında yer alan Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri ile içindeki Atatürk'ün bal mumundan heykeli ilgi çekti.

Vatandaşlar Atatürk heykeli ve temsili otomobiliyle fotoğraf çektirdi.

- Tokat

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Törenlere, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile protokol üyeleri katıldı.

Çorum

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser katıldı.

Sinop

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla sona erdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutan Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla sona erdi.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramını kutladı. Törene AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı

Ayrıca, Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de programlar düzenlendi.

Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'nda Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Kastamonu Valisi Avni Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Deniz Dönmez, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından çelenk sunuldu.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Vali Çakır ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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