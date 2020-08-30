Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
30.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:18

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene AK Parti, CHP, İyi Parti milletvekilleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz tarafından anıta çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören sonunda katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Vali Çuhadar, Belediye Başkanı Kılınç ve Garnizon Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Valilik makamında devam eden program, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların, Vali Çuhadar'a tebriklerini sunmalarıyla sona erdi.

Törene adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende ise Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, kentteki Şehitlik Mezarlığı'nda devam etti.

Buradaki Şehitlik Defterini imzalayan Vali Coşkun, konuşmasında, Anadolu'nun Türk milletine edebi yurt olarak bir kez daha tescillendiği büyük zaferin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk haklının zaferlerinin arkasında gözlerini kırpmadan canını feda eden kahramanların cesaretleri olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Milletimiz dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından öte bildiği vatanı uğruna aynı cesareti ve fedakarlığı göstermeye hazırdır. Aziz şehitlerimiz, bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı sizler gibi koruyabilmek yaşatabilmek ve daima ileri götürmek azmindeyiz."

Konuşmanın ardından Coşkun ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kilis

Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Asri Mezarlık içindeki şehitlikte tören yapıldı.

Şehitlik Anıtı önündeki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Abdi Bulut, İl Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Karabulut katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kur-an'ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tören sonunda protokol üyeleri, şehitlerin mezar taşlarına kırmızı ve beyaz karanfil çiçekleri bıraktı.

Kutlamalar, Valilik binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Malatya

Malatya'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı.

Anıt önündeki törenin akabinde Baruş ve beraberindekiler, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: AA

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