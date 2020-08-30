Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile diğer yetkililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Daha sonra Kartal Asker Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Günaydın ve il protokolü, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Günaydın, Kartal Asker Şehitliği ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitler ve vefat eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Onlara çok şey borçlu olduklarını belirten Günaydın, "Bizlere bu cennet vatanı yurt olarak bırakanları asla unutmayacağız. Bunu hem kendimiz unutmayacağız hem de unutturmayacağız. Gelecek nesillere bunları anlatmak adına üzerimize düşen görevleri hepimizin yapması lazım." diye konuştu.

Tuğgeneral Adalı ise kendilerine bu mübarek vatanı hediye eden şehitlere şükranlarını sunarak "Allah mekanlarını peygamber mekanı etsin, ruhları şad olsun." dedi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yozgat Şehitliği'ne geçildi.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.

Polat, Köse ve katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Teğmen Mehmet Efe Sevil, 30 Ağustos'un önemini içeren bir konuşma yaptı, jandarma er Ali Erbay tarafından Zafer Bayramı temalı şiir okundu.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da katıldı.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehit mezarları ziyaret edildi.

Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş katıldı.

Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar dua etti.

Protokol üyeleri, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Yunus Sezer, şehitlikteki anı defterini imzaladı.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Daha sonra Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Akın, şehitlik ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmetle, saygıyla yad ettiklerini söyledi.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yüzbaşı Adem Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Jandarma Astsubay Çavuş Hilal Oskay ve bir öğrenci tarafından şiir okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA