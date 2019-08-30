Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30.08.2019 15:48

Diyarbakır, Şırnak, Elazığ ve Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunumu yapıldı. Valilik ve belediye çelenkleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından sunuldu.

Vali Güzeloğlu, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde devam eden programda, Vali Güzeloğlu ile 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, tören alanındaki vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajı okundu.

Üsteğmen Doğuhan Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve 7. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Tören birliklerinin geçişi sırasında çok sayıda helikopter tören alanı üstünden geçiş yaptı.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabul ettiği tören, Şehir Stadyumu'nda devam etti.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, kentin ve bölgenin daha huzurlu ve güvenli olması için güvenlik güçlerinin görevlerini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

"Bir tarafta Pençe Harekatı diğer tarafta Kıran Operasyonlarıyla terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimiz müstehakıyla, misliyle cevabını vermektedir ve büyük başarılar elde etmektedir." diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Gücümüzü tarihimizden alıyoruz, bu ruh hiç kaybolmadı, Allah'ın izniyle kaybolmayacak. Bu ruh devam ettiği sürece ülkemizi asla kimse işgal edemeyecek, ezanlarımız susmayacak, şanlı bayrağımız gönderden inmeyecektir. Her ne kadar terör örgütleri aracılığıyla birliğimize kast etmeye kalksalar da birtakım ekonomik saldırılarla ülkemizin ekonomisini sosyal ve kültürel yapısını etkilemeye çalışsalar da bu birliktelik bugün de yarın da bütün zorlukların üstesinden gelecektir."

Programda, halk oyunları ve jimnastik gösterisi sunuldu, çeşitli şiirler okundu, dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, kamu kurum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi'nde devam eden törende, Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, askeri araçla vatandaşları selamladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, askeri birliklerin, gazilerin ve mehteran ekibinin geçit töreniyle sona erdi.

Batman

Batman'da da Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Vali Hulusi Şahin tebrikleri kabul etti.

Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden törende, Vali Şahin, Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel askeri araçla vatandaşları selamladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Pilot Üsteğmen Fatih Şafak yaptı. Öğrencilerin 30 Ağustos konulu şiirleri okuması ve geçit töreni ile kutlama programı sona erdi.

Kaynak: AA