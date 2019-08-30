Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Vali Salih Ayhan'ın vatandaşları selamlaması İstiklal Marşı'nın okunması Tören alanındaki kutlamalar Halk oyunları gösterisi Geçit töreni SİVAS - Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı...
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Salih Ayhan'ın vatandaşları selamlaması
İstiklal Marşı'nın okunması
Tören alanındaki kutlamalar
Halk oyunları gösterisi
Geçit töreni SİVAS - Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.