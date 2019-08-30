Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Vali Salih Ayhan'ın vatandaşları selamlaması İstiklal Marşı'nın okunması Tören alanındaki kutlamalar Halk oyunları gösterisi Geçit töreni SİVAS - Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı...

30.08.2019 14:01
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Salih Ayhan'ın vatandaşları selamlaması

İstiklal Marşı'nın okunması

Tören alanındaki kutlamalar

Halk oyunları gösterisi

Geçit töreni SİVAS - Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS
Kaynak: AA
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