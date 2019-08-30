Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - Fener alayı düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla CHP Uşak il başkanlığınca fener alayı yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla CHP Uşak il başkanlığınca fener alayı yapıldı.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Atapark'a kadar yürüdü.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığını söyledi.
Cumhuriyet'in kazanımlarından asla vazgeçmeyeceklerini aktaran Yalım, "30 Ağustos tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Halkımız zafer coşkusunu kutlarken Cumhuriyetin kazanımlarını daha iyi anlıyor" dedi.
Konuşmaların ardından etkinlik son buldu.