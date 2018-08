Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolos Yardımcısı Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Kurmay Albay Levent Tezcan katıldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu personeli de resepsiyonda hazır bulundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajı da okundu.