Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bodrum Milta Marina önünde toplanan vatandaşlar, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinden ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürümeye başladı.

Cadde üzerinde faaliyet gösteren eğlence yerleri de kutlamaya ortak oldu. Eğlence mekanlarının çalışanları ve müşterileri, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik etti. Vosvos Derneği üyelerinin de araçlarıyla eşlik ettiği kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son buldu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu kaydetti.

O şan ve şerefle dolu zaferlerin birinin de 30 Ağustos olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bugün gururluyuz. Bu güzel bayramı Bodrum'da gerçekten büyük bir coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da "Bu bayram tam bağımsız Türkiye'nin bayramıdır. Bu bayram birey olma bayramıdır. Bu bayram 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Paşamızın bizlere emanet ettiği birlik, beraberlik, hoşgörü bayramıdır." diye konuştu.

Kutlama, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen Midtown Orkestrası konseriyle sona erdi.