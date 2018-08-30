Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Türkiye'nin Saraybosna ve Tiflis büyükelçiliklerince 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ev sahipliğinde Büyükelçilikte verilen resepsiyona, Bosna Hersekli siyasiler, yabancı ülke büyükelçilikleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye ve Bosna Hersek milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin ve Türk insanının badireler karşısında nasıl güç birliği yapabildiğini, badirelerin nasıl üstesinden gelebildiğini hatırlatan bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuzlar, 30 Ağustoslar bir anlamda Türkiye halkını, Türkiye'yi bir arada tutan, bu güçlükler karşısında nasıl beraber olabildiğimizi gösteren anlamlı günlerdir." diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir gücün, hiçbir engelin Türkiye'yi yolundan alıkoyamadığını, bundan sonra da alıkoyamayacağına dikkati çeken Koç, "Ülkemizi bugünlerde, birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı gecelerde hatırlıyoruz ki güçlüklerin üstesinden rahatlıkla gelebilelim." dedi.