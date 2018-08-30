Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Ceylan ve eşi Zuhal Ceylan, konukları kapıda karşıladı.



Programda konuşan Ceylan, 30 Ağustos Zaferi'ni kutlamanın sevincini yaşadıklarını ve gurur içerisinde olduklarını ifade etti.



30 Ağustos'ta Türk milletinin bir varoluş mücadelesi sergilediğinin altını çizen Ceylan, "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muhaberesinde milletimiz ve ordumuz adeta imkansızı başararak başka milletlere örnek olacak bir zafere imza atmıştır." dedi.



Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayarak, şehit ailelerine ve gazilere herkesin gözü gibi bakması gerektiğini ifade etti.

Resepsiyona, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.